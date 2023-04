Canción: Labrinth y Billie Eilish – «Never Felt So Alone»

Labrinth y Billie Eilish estrenan Never Felt So Alone, una canción de la banda sonora de Euphoria. La pareja interpretó el tema en directo en el concierto de Eilish en Los Ángeles el pasado diciembre. La canción forma parte de la segunda temporada del exitoso drama adolescente de HBO, que también incluye temas de James Blake, Tove Lo y Lana Del Rey.

Sobre Never Felt So Alone

Sobre el single: Labrinth publicó un post en su Instagram oficial en el que afirmó que «Por fin ha salido esta canción y es una de mis producciones favoritas. Quiero agradecer a todos los que pusieron su magia en ella y por supuesto con el máximo amor y respeto a una de las creativas y talentos más innovadores de la música, Billie Eilish. Tú haces que este disco sea aún más mágico de lo que era para mí en primer lugar, mucho amor».

¿Cuáles son los próximos planes de Labrinth? Antes de Never Felt So Alone, a lo largo de 2022, Labrinth ha lanzado singles como Lift Off, Kill for Your Love e Iridium, que seguramente formarán parte de su próximo disco Ends & Begins.