Canción: Lady Banana – «My Shadow Follows»

Lady Banana publicarán su primer álbum el 23 de septiembre del 2022 y llevará por título BIPOLAR, uno de los discos más poderosos que vamos a ver este año. El power dúo zaragozano formado por Nerea Bueno (guitarra y voz) y Alba Villarig (batería / coros) estrena hoy My Shadow Follows, un nuevo avance de BIPOLAR del que ya conocemos Domino y El Síndrome del Aniversario.

En My Shadow Follows, las sombras cobran vida, siguen tus pasos, reproducen tus gestos e imitan tus movimientos. Un control manifiesto del que resulta difícil librarse. Las sombras se meten en cada respiración y liberan voces que no te dejan dormir. Escapar de tu propia sombra no es fácil, pero es posible.

El single ha sido compuesto y producido por Lady Banana junto a Violeta Mosquera (batería de Bala) y Cristina Pablo (cantante y guitarrista de La Nube). La grabación se realizó en el Laboratorio Audiovisual de Zaragoza, mezclada por Iago Lorenzo desde Galicia y el máster a cargo de Robin Schmidt (Placebo, Two Door Cinema Club, The Black Keys) en 24-96 Mastering desde Alemania. Las influencias de este single han sido variadas, desde grupos como Royal Blood y Muse hasta otros como Arctic Monkeys.

En el verano de 2016, Lady Banana decide meterse a grabar en un estudio analógico 100% british para materializar su primer EP: un vinilo de cuatro canciones, editado por Clifford Records y publicado el 24 de febrero de 2017 bajo el nombre BUSKING PROBLEMS.

De vuelta en España, Lady Banana se alza con el primer premio del Ambar Z Music. Apenas nueve meses tras la publicación del BUSKING PROBLEMS y con un sold out colgado en la página del sello, la banda presentó su nuevo EP BALANCE : un doble single que vió la luz el 24 de noviembre del mismo año y cuya gira de presentación ha pasado por más de 20 de ciudades.

A comienzos del 2022 fichan por Subterfuge y en mayo anuncian el lanzamiento de su primer álbum que llevará por título BIPOLAR para el 23 de septiembre y del que se irán desgranando singles y muchas sorpresas.

