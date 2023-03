Canción: Lana Del Rey – «The Grants»

La cantante estadounidense Lana Del Rey ha compartido una nueva canción titulada The Grants, el tercer sencillo extraído de su próximo álbum de estudio, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd. La canción, que lleva el nombre de la familia de la artista (su verdadero nombre es Lizzie Grant), es una balada pop hermosa y reflexiva.

Sobre el single

¿Qué sabemos del single de adelanto?

Sabemos que The Grants es la canción que abre el nuevo álbum de Lana Del Rey y que fue coescrita con Mike Hermosa. Además, cuenta con coros de Melodye Perry, Pattie Howard y Shikena Jones.

¿Cómo definen este single?

Podríamos definir este single como una pieza cinematográfica y emotiva, en la que Lana Del Rey canta sobre su familia y sus recuerdos con una voz dulce y melancólica.

Sobre el disco

¿Cómo se titula el disco y cuando saldrá publicado?

El disco se titula Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd y saldrá publicado el 24 de marzo bajo los sellos Interscope Records y Polydor Records. Se trata del noveno álbum de estudio de Lana Del Rey y el segundo que lanza en menos de un año, tras Blue Banisters (2021).

¿Sabemos algo sobre el proceso de grabación del disco: productor, colaboradores u otros datos?

Sabemos que Lana Del Rey ha trabajado con varios productores en este disco, entre ellos Jack Antonoff (con quien ya colaboró en Norman Fucking Rockwell!), Rick Nowels (su colaborador habitual desde Born To Die) o Zach Dawes (de Mini Mansions). También sabemos que hay varias colaboraciones vocales en este disco: Father John Misty aparece en ‘Let The Light In’, Tommy Genesis rapea en ‘Peppers’ y Bleachers (la banda liderada por Jack Antonoff) participa en ‘Margaret’, una canción dedicada a Margaret Qualley, la prometida del productor.

Sí, hemos escuchado dos adelantos más de este disco: el tema que le da título, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, y el sencillo A&W, ambos producidos por Jack Antonoff. Estas canciones muestran el lado más psicodélico y experimental de Lana Del Rey, con letras irónicas y surrealistas sobre su vida en California.

¿Tenemos el Tracklist del disco?

Sí, tenemos el Tracklist del disco. Estas son las 16 canciones que lo componen: