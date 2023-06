Canción: Latto y Cardi B – «Put It On Da Floor»

Es hora de subir el volumen y preparar tus zapatos de baile porque Latto y Cardi B se han unido para traernos un electrizante remix de la exitosa canción de Latto, Put It On Da Floor. Esta colaboración ha generado un gran revuelo entre los entusiastas de la música pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva y candente versión?

Una perfecta combinación en el ámbito musical

Cuando se trata de colaboraciones, pocos pueden igualar la energía y el carisma de Cardi B. Aunque algunos fans especulan que la reciente disputa entre Latto y Nicki Minaj influyó en la elección de Cardi para el remix, la verdad es que Cardi B es una opción obvia para cualquier canción y es que, con su personalidad desbordante y su increíble talento, Cardi B tiene un don especial para llevar canciones a nuevas alturas.

Un exuberante videoclip

Uno de los aspectos más emocionantes de este remix es el video musical que lo acompaña. Grabado en Atlanta, nos presenta a Latto y Cardi B de fiesta juntas en un ambiente vibrante y lleno de energía. Pero eso no es todo, ya que también podemos disfrutar de un lyric video del remix de Put It On Da Floor Again, de modo que puedes elegir la opción que más te interese.

En definitiva, la colaboración entre Latto y Cardi B en el remix de Put It On Da Floor es una fusión explosiva de talento y personalidades magnéticas. Ambas artistas tienen un historial comprobado de éxitos en sus respectivas carreras y su unión en esta canción promete ser un verdadero hito. Prepárate para bailar y disfrutar de este emocionante remix que seguramente se convertirá en un himno para los amantes de la música en todo el mundo.