Canción: Lauren Mayberry – «Are You Awake?»

La vocalista de Chvrches, Lauren Mayberry, nos ha dejado boquiabiertos con el lanzamiento de su primera canción en solitario, titulada Are You Awake? Este proyecto musical marca un nuevo capítulo en la carrera de Mayberry y promete ofrecernos una perspectiva única de su talento artístico.

¿Cómo surgió esta joya musical? Lauren Mayberry nos lleva tras bambalinas y comparte los detalles de la creación de Are You Awake? En colaboración con Tobias Jesso Jr. y el productor Matthew Koma, Mayberry dio vida a esta cautivadora melodía. Mark «Spike» Stent fue el encargado de mezclar la pista, asegurando que cada nota resplandezca con una brillantez inigualable.

Lauren Mayberry, en unas declaraciones sobre la canción, nos abre su corazón al revelar la inspiración detrás de la misma: «Are You Awake? es una canción que comenzó en un día lluvioso de diciembre pasado con Tobias Jesso Jr. Estaba reflexionando mucho sobre la soledad y la nostalgia, y tan pronto como Tobias comenzó a tocar los acordes, las letras y la melodía vinieron a mí rápidamente. Terminé la canción con mi amigo Matthew Koma, quien realmente entendió lo que estaba tratando de decir.

Durante mucho tiempo, no podía imaginar hacer algo fuera de Chvrches, pero creo que algunas cosas que necesitaba escribir tenían que ser desde mi punto de vista. Nunca pensé realmente que escribiría una balada de piano, o un álbum en solitario en definitiva, así que la vida realmente está llena de sorpresas. Estoy emocionada por este nuevo capítulo y no puedo esperar a que la gente escuche más de mi música».

Pero eso no es todo. Lauren Mayberry está lista para llevar su música en solitario a España con una gira que promete ser inolvidable. Los fans en Barcelona y Madrid tendrán la oportunidad de presenciar su talento en vivo en dos fechas imperdibles: el 24 de octubre en La Nau, Barcelona, y el 25 de octubre en Sala Copérnico, Madrid.

A pesar de esta nueva aventura en solitario, Mayberry no ha dejado de trabajar con Chvrches. Recordad que una versión extendida del álbum debut de la banda, The Bones of What You Believe, llegará el 13 de octubre a través de Glassnote Records. Además, la banda ha compartido una pista previamente inédita titulada Manhattan, lo que garantiza que los seguidores de Chvrches tengan mucho que esperar.

En resumen, Lauren Mayberry ha demostrado una vez más su versatilidad musical y su capacidad para sorprendernos. Are You Awake? es solo el comienzo de una nueva era en su carrera, y no podemos evitar emocionarnos por lo que vendrá a continuación.