Canción: Let’s Eat Grandma – «Levitation»

Let’s Eat Grandma ha publicado su nueva canción Levitation, nuevo sencillo extraído de su próximo disco Two Ribbons, que como os contamos recientemente, saldrá el 29 de abril después de haber sido retrasado debido a retrasos en los vinilos.

Tras Hall Of Mirrors, Two Ribbons y Happy New Year, Rosa Walton dice sobre esta nueva canción que «trata sobre escapar de tu imaginación y estar en un estado mental desorientador y surrealista, que puede ser tanto aterrador como estimulante de alguna manera: todo se siente más creativo y las cosas se ven más brillantes. Estás con alguien cercano, tratando de acercarte y conectarte con él, y aunque ambos están luchando, pueden encontrar consuelo el uno en el otro y pasar un tiempo absurdamente divertido y significativo juntos. Empiezas a ver algo de esperanza en tu futuro después de un tiempo en el que empezaste a perderlo de vista».

Let’s Eat Grandma – Levitation

