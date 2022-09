Canción: Lewis Capaldi – «Forget Me»

La canción Forget Me de Lewis Capaldi ya está disponible para escuchar en lo que supone su primer tema original desde el lanzamiento de la versión extendida de su álbum debut de 2019, Divinely Uninspired To A Hellish Extent.

El propio Capaldi declaró en un comunicado: «Estoy de vuelta. Mi nuevo sencillo se llama Forget Me y, para ser honesto, cubre mucho de los mismos temas material que los temas anteriores. Conozco a una chica, me deja y me quejo en una canción pop».

Además, ha añadido que «es un poco más optimista que mis canciones anteriores, principalmente porque después de recorrer el mundo, me di cuenta de que mis temas más lentos, menos conocidos, hacían que algunas de las multitudes pareciera que estaban a punto de quedarse dormidas por puro aburrimiento. Sin embargo, este nuevo es triste y rápido, muy parecido a mi forma de hacer el amor. No te preocupes, todavía tengo muchas baladas deprimentes bajo la manga. Más sobre eso en otro momento…”