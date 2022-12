Canción: Lewis Capaldi – «Pointless»

El cantante escocés Lewis Capaldi nos trae hoy el nuevo single Pointless, segundo adelanto de su nuevo álbum Broken By Desire To Be Heavenly Sent, que saldrá a la luz el 19 de mayo de 2023 bajo el sello EMI Records.

Esta canción sigue a Forget Me, que salió en septiembre pasado y que fue el primer single de adelanto de su nuevo trabajo. Este nuevo álbum se convertirá en el sucesor de Divinely Uninspired To A Hellish Extent, el disco lanzado en 2019 que le catapultó a la fama.

Sobre el nuevo álbum, Capaldi ha expresado que «sentía que estaba sonando mejor porque solo estaba relajado en mi propia casa. Además, gran parte de este álbum fue hecho con la mayoría de las mismas personas con las que trabajé en el primero: TMS, Phil Plested, Nick Atkinson y Edd Holloway. Al menos uno de ellos está en casi todas las canciones. No quiero crear un nuevo sonido para mí mismo, o reinventarme. Las canciones que quiero escribir son canciones emotivas, sobre el amor o la pérdida».

Pointless es una canción preciosa y emotiva que nos ofrece una buena muestra de lo que nos espera el próximo 19 de mayo, cuando se publique el nuevo álbum de Lewis Capaldi.

Sobre Lewis Capaldi

Lewis Capaldi es un cantante y compositor británico nacido en Glasgow, Escocia en 1996. Su carrera musical comenzó a principios de 2014 cuando publicó su primer sencillo, Bruises, en la plataforma SoundCloud. Desde entonces ha lanzado una serie de singles y EP’s que lo han llevado al estrellato.

En 2018, Capaldi lanzó su primer álbum de estudio, Divinely Uninspired To A Hellish Extent. El álbum recibió críticas positivas y se convirtió en un éxito mundial que alcanzó el número uno en varios países. El álbum también produjo el sencillo número uno Someone You Loved, que se mantuvo en el primer lugar de las listas durante 7 semanas en el Reino Unido.

En 2019, Capaldi lanzó su segundo álbum de estudio, The Lost And Found. El álbum recibió una gran acogida de la crítica y produjo el sencillo número uno Before You Go.

Discografía de Lewis Capaldi