Canción: Lisasinson – «Canción De Entretiempo»

Después de su Mini-LP 10″, Perdona Mamá — de la colección de Elefant Records New Adventures In Pop—que ha dado mucho que hablar entre los amantes del punk rock y las Riot Grrrls, Lisasinson vuelven a la actualidad musical y tras No Sé Muy Bien, su último single, presentan otro gran hit altamente tarareable, donde el pop triunfa abrumadoramente: Canción De Entretiempo.

Este nuevo tema abre el camino de la ternura, la poesía y el costumbrismo más entrañable, con un sonido sólido, ágil, nervioso, con pequeños ecos del post-punk (ese bajo) y una vez más, con un estribillo estratosférico. Los conciertos de Lisasinson son para cantar sin parar, y estas nuevas canciones suben todavía más los vatios, y los niveles de exigencia a nuestros tobillos. Bailable, tan efímera que requiere reproducción en bucle, con esas guitarras con delay tan bien registradas por Carlos Hernández (Carolina Durante, Axolotes Mexicanos, Aiko el grupo, Triángulo de Amor Bizarro), y esas melodías en plena diana.

Y de nuevo Miguel Yubero se encarga de rematar este Single Digital con un videoclip donde lleva esta Canción De Entretiempo a un ejercicio de contrastes y texturas: frío y calor, día y noche, azules y naranjas. Y nuestras protagonistas dando vida a un tema de esos que calan hondo, disfrutando mientras tocan y cantan, transmitiendo el amor por vivir, la urgencia por disfrutar cada segundo. Menudos dos últimos singles que llevan Lisasinson. Y no sabéis lo que queda por llegar.

Sobre Lisasinson

LISASINSON es un proyecto gráfico y musical que surgió en noviembre de 2018 de la facultad de Bellas Artes de Valencia, de la mano de Miriam (voz y guitarra), Mar (voz y guitarra) y María (batería y coros) y al que más tarde se uniría Paula Barberán (bajo y coros, sustituyendo a Roser). Pronto encontraron su identidad: líneas de batería punk, melodías de guitarra poperas y letras descaradas, o como ellas mismas lo llaman, “punki pop”.

