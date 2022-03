Canción: LISASINSON – «No Sé Muy Bien»

Después de un Mini-LP 10″ que ha dado mucho que hablar entre los amantes del punk rock y las Riot Grrrls, LISASINSON vuelven a la actualidad musical con un sonido más contundente y esos estribillos tan adictivos que tan bien saben hacer. Y la primera muestra (de muchas por llegar) es este No Sé Muy Bien donde vuelven a salir los temas referencia en las letras del grupo: el rechazo, las relaciones fracasadas, el despecho y la falsedad.

«Ya no quiero ser moderna / Ahora paso del post punk / No me invites a tu puta fiesta / No soy parte de ese club». Rimas divertidas, distorsiones implacables, melodías chiclosas y una nueva prueba de su habilidad para fabricar hits con altos niveles de inmediatez. Y un sonido más sólido y agresivo, en el que mucho tiene que ver la producción de Carlos Hernández (Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro, Axolotes Mexicanos, etc).

Y precisamente, rompiendo con tópicos, este primer Single Digital tras Perdona Mamá, nos regala un videoclip de Miguel Yubero fuera de estereotipos, una idea original de LISASINSON que nos propone un homenaje a la pilota valenciana (un deporte tradicional de la Comunidad Valenciana). Miguel sitúa a nuestras protagonistas en un trinquet, donde desarrollan una partida, y también descargan su hit a trallazo limpio. Un documento que sirve para tratar, al mismo tiempo, sobre la cultura valenciana (sí señores, punk-pop con raíces), el compañerismo y la presencia de las mujeres en los deportes. Objetivos importantes para LISASINSON. Ahí queda eso.

LISASINSON – No Sé Muy Bien