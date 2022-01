Canción: Little Boots – «Crying On The Inside»

Little Boots ha publicado Crying On The Inside, un nuevo single adelanto del que será su cuarto disco, Tomorrow’s Yesterdays.

Sobre la canción

Título: Crying On The Inside

Incluida en: Tomorrow’s Yesterdays

Fecha de publicación: 18 de marzo de 2022

Sello: Su propio sello, On Repeat Records

Sobre la canción: Según la propia Victoria Hesketh, la canción trata «sobre poner una cara valiente cuando te enfrentas a desafíos personales; algo con lo que creo que todos podemos sentirnos identificados, especialmente en el último año más o menos».

Y sobre el disco: «El confinamiento ha llevado a mucha gente a componer álbumes porque no había nada más que hacer, pero para mí me obligó a dar un paso adelante como productora. Había hecho varios intentos a lo largo del tiempo, pero nunca había sido lo suficientemente valiente para dar el paso».

Anteriores singles: Landline y Silver Balloons

Little Boots – Crying On The Inside