Canción: Little Boots – «Out (Out)»

Little Boots ha publicado su nueva canción Out (Out), el cuarto adelanto de su próximo álbum Tomorrow’s Yesterdays, que se publicará el 18 de marzo. Hasta ahora, habíamos podido escuchar los temas Landline, Silver Balloons y Crying On The Inside.

Sobre la nueva canción, la artista ha asegurado que «se inspiró en parte en los sueños que tenía durante el confinamiento sobre cómo sería salir de nuevo y lo maravillosa que sería la sensación de poder hacerlo de nuevo, pero también en los recuerdos de lo emocionante que era salir cuando era adolescente en mi ciudad natal de Blackpool”.

Little Boots – Out (Out)

