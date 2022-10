Canción: Local Natives – «Just Before The Morning»

Local Natives han publicado su nuevo sencillo Just Before The Morning, un tema con tintes psicodélicos marcado por un ritmo de bajo profundo en contraposición con armonías icónicas propias del sur de California.

Según la banda, «Just Before The Morning surgió de un estallido de creatividad después de que finalmente volvimos a conectar en el estudio. La canción explora la naturaleza cíclica de la vida y las muchas formas en que comenzamos de nuevo».

Just Before The Morning da continuidad al reciente lanzamiento de los sencillos Desert Snow y Hourglass y una gira por América del Norte con entradas agotadas.