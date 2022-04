Canción: Lowis – «Entenc»

Después de presentarnos su single debut, Burros o Animals, el artista de Sabadell Lluís Borrell, en su proyecto en solitario como Lowis, lanza un nuevo corte titulado Entenc.

En este nuevo sencillo, el artista sabadellense, pone sobre la mesa unos temas poco habituales en las tertulias: el clasismo, la hipocresía o la empatía como problema social. Entenc habla de la invisibilidad de los problemas emocionales y de salud mental de la sociedad, y a su vez, desprende un mensaje optimista y empático que apuesta por los valores, sueños y aficiones que configuran su yo.

Para el 50% de Curos -grupo formado por el propio Lowis junto a Vernat– y también bajista de Marina Herlop, Alizzz, Meritxell Nedderman o Vic Mirallas, esta nueva canción es un momento en el que se sentía abandonado por su entorno:

«Entenc es una canción que hice en un momento que me sentía muy poco cuidado por mi entorno, el cual está controlado por los móviles y la información que nos llega, la cual, tengo la sensación que siempre está manipulada. Esto me pone triste, y como dice la letra de la canción, parece que nos quieran echar a perder. Como si todos los problemas emocionales, o de salud mental, no estén visibilizados por el funcionamiento del sistema en que vivimos. Por mí es muy obvio que es así, y una de las cosas que me han ayudado a verlo es poder ser el que quiero, desarrollando unos hobbies, valores, pasiones, sueños, pudiendo así, decir que no, a lo que no me gusta, y ver que hay muchas cosas que me rodean que no me gustan gracias a la investigación previa de las que sí que me gustan», argumenta Lowis.

Sobre la sonoridad de Entenc

En cuanto a la sonoridad de Entenc, se puede apreciar una amalgama de estilos muy comunes, como pueden ser el pop, el jazz, el soul o el hip hop, aunque el artista resalta una influencia concreta, un estilo muy habitual en la música urbana: el Drill.

Y sobre esa sonoridad, Lowis dice que: «Con esta canción me he influenciado mucho del patrón rítmico de la batería y del movimiento del bajo de este estilo, pero llevándolo a un escenario diferente, más orgánico, y armónico. Es decir con instrumentos reales, piano, batería, bajo eléctrico, synth, guitarra y con influencias armónicas directas de estilos como el pop y el jazz. Puesto que la sonoridad del drill se case robótica, porque es música que está programada con ordenador. Mi canción también está hecha con un ordenador, pero de otro modo, a mi manera, que es un poco de lo que va la canción: ser lo que quieres, no lo que quieren que seas».

Para acompañar a Entenc, el propio Lowis, ha creado un clip de video a partir de unos dibujos animados, tal como él ha querido, sin directrices, a su manera. Y pueden verlo debajo de estas líneas.

Lowis – Entenc

