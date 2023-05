Canción: Lucid Lip – «Where I Come From»

Lucid Lip es una banda de rock alternativo y soul que lleva desde 2017 sorprendiéndonos con su música llena de matices, ritmos y emociones. Después de publicar su primer álbum The Dreamer en 2019 y varios singles como Lose Control o Runaway, ahora nos presentan su décimo lanzamiento: Where I Come From.

Un viaje por los orígenes

Where I Come From es una canción que explora la relación de amor y odio con el lugar de donde vienes, mientras examina los arquetipos que viven allí. Las letras son a veces implacables y empáticas en otras. Sonoramente, se sumerge más en el sonido multi-género que la banda ha equipado a lo largo de los años, siendo este uno cargado de grooves contundentes, sintetizadores y armonías.

La canción empezó como una simple idea de sintetizador en un Korg minilogue y finalmente se convirtió en un viaje de alta energía por cuatro secciones diferentes de grooves, voces rítmicas y aún más sintetizadores. Es una canción que invita a bailar, a reflexionar y a sentir.

Un adelanto de lo que está por venir

Where I Come From es el primer single del próximo EP de Lucid Lip, que se espera que salga a finales de este año. El EP contendrá cinco canciones que mostrarán la evolución y la madurez de la banda, así como su capacidad para fusionar diferentes estilos e influencias.

Lucid Lip es una banda formada por cuatro músicos: Alex (voz y guitarra), Leo (bajo y coros), Dani (teclados y coros) y Nico (batería). Su música se inspira en artistas como Radiohead, Prince, Tame Impala o D’Angelo, entre otros. Su propuesta es fresca, original y cautivadora.

¿Dónde encontrarlos?

Si quieres conocer más sobre Lucid Lip y su música, puedes seguirlos en Spotify o Instagram. No te lo pierdas.