Canción: Lydia Loveless – «Runaway»

Lydia Loveless acaba de publicar su nuevo sencillo titulado Runaway, perteneciente al álbum Nothing’s Gonna Stand In My Way Again, disponible a partir del 22 de septiembre a través del sello Bloodshot. Previamente, ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar Toothache como el primer adelanto de este esperado disco.

En palabras de Loveless: «Esta fue una de las primeras canciones que escribí para este álbum. Al principio, la odiaba, pero mi amiga Amy estaba dándome tareas y empujándome a escribir sobre cómo superar un corazón roto mientras yo me quedaba en su sofá. Ella me enviaba con un cuaderno y me decía que no regresara hasta que tuviera algo. Con el tiempo, esta canción creció en mí y ahora es mi favorita para cantar de todo el disco. Es profundamente personal y desgarradora de interpretar. Trata sobre no querer que mi relación termine, pero sabiendo que las cosas nunca mejorarían. Estoy especialmente orgullosa de la instrumentación, en particular la parte de guitarra al final que hizo que todos me llamaran Mark Knopfler cuando salí del estudio de grabación».

El nuevo sencillo Runaway promete conectar emocionalmente con los oyentes, siendo un testimonio de la evolución artística de Lydia Loveless. No te pierdas este conmovedor lanzamiento y prepárate para sumergirte en las profundidades de su música el 22 de septiembre.