Canción: M.I.A – «Popular»

La artista londinense MIA ha compartido el videoclip de su nuevo single ‘Popular’, que estará incluido en su próximo álbum ‘MATA’.

La rapera ya nos dejó ver las primeras pinceladas de este próximo disco con el lanzamiento de ‘The One’. Compartió el sencillo junto con la noticia de la edición de su primer álbum después de seis años ‘MATA’. Aún no hay una fecha oficial para tener poder tener el disco en nuestras manos.

El videoclip de ‘Popular’, dirigido por Arnaud Bresson, es un conjunto de redes sociales, inteligencia artificial y reggaetón. Las imágenes muestran como MIA dirige a su doble artificial, a la que se hace referencia en un comunicado de prensa como un «influencer-bot-in-training», llamado MAI. Le enseña cómo caminar, moverse, bailar… igual que lo hace la artista.

Además de hacer referencia a los influencers en las redes sociales y a la inteligencia artificial, también hace alusión a la fragilidad de la fama. Esto último se muestra al final del vídeo con el fragmento en el que Maya mata a su clon cyborg con una simple pistola de agua.

MIA dijo que ‘MATA’ sería «algo rebelde». “Todos esperan que yo apague ese caos”, confesaba la cantante. “Todos esperan eso, pero no es así, no es eso lo que es. Se trata de la batalla del ego versus encontrarte a ti mismo y encontrar al líder espiritual… Y eso me pasó a mí. Realmente solo estoy aquí para compartir eso”.

Disfruta del single aquí: