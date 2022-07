Canción: Maggie Rogers – «Horses»

Poco a poco vamos descubriendo temas incluidos en el próximo disco de Maggie Rogers, que se titulará Surrender y saldrá a la venta el próximo 29 de julio.

En esta ocasión, nos encontramos con este tema titulado Horses que ha compuesto y grabado junto a Kid Harpoon. Como curiosidad, Rogers ha asegurado que fue escrita en un día de una gran productividad en el que, por primera vez en su vida, logró componer nada menos que tres canciones, That’s Where I Am, I’ve Got a Friend y, finalmente, este Horses que hoy descubrimos.

De hecho, ya pudimos escuchar That’s Where I Am como primer adelanto de este trabajo, al que siguió el segundo single Want Want y finalmente, este Horses que hoy ya os dejamos para que podáis disfrutar.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!