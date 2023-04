Canción: Maisie Peters – «Lost The Breakup»

La cantante británica Maisie Peters ha lanzado su nuevo single Lost The Breakup, que forma parte de su segundo álbum The Good Witch, previsto para el 16 de junio de 2023.

Sobre Lost The Breakup

Sobre el single: “Si mi anterior single Body Better era yo en mi punto más bajo, Lost The Breakup soy yo saliendo de ahí y subiendo. Es como si me vistiese de lentejuelas para ir a una fiesta con mis mejores amigos, como tomar champán barato con lápiz labial corrido y hamburguesas en el suelo a las 3 de la mañana. Es una canción de manifestación y quizás si la cantas, se hará realidad (a mí me pasó)», afirma.

Sobre el disco The Good Witch

Fecha de publicación: 16 de junio de 2023

Sello que lo publicará: Gingerbread Man/Asylum

¿Qué nos cuenta sobre el disco? Según sus propias palabras, el disco es “el reflejo más fiel de mi vida en el último año” y contiene “mi gran, mi malo, mi feo”. También dice que las canciones son como hechizos, algunos de manifestación, otros de maldición y otros de protección para ella y sus amigos.

Anteriores singles:

El primer single del disco fue Body Better, lanzado el 27 de enero de 2023.

Tracklist del disco: