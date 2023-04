Canción: Marc Jonson & Ramírez Exposure – «Good Vibes Never Lie»/»In The Rain (Happy Sparrow)

El dúo formado por el norteamericano Marc Jonson y el valenciano Víctor Ramírez -aka Ramírez Exposure– nos adelantan un par de sencillos de lo que será el segundo volumen de su disco doble, Turning On The Century! Vol.2. Dos canciones que le devuelven la frescura a un indispensable pop sesentero, In The Rain (Happy Sparrow) y Good Vibes Never Lie.

Este segundo volumen que presenta el dúo américo-valenciano será lanzado a la calle el día 4 de mayo y lo hará a través del sello Hurra Música. Además, para culminar este gran trabajo, anuncian una gira en primavera-verano por varias ciudades españolas y alguna fuera de nuestras fronteras, la TURNING ON THE CENTURY TOUR 2023. Puedes consultar las fechas en el pedazo de cartel hecho por la artista Paula Costas, a continuación.

Good Vibes Never Lie / In The Rain (Happy Sparrow)

Las dos canciones encargadas de presentar el segundo volumen de este disco doble de Jonson y Ramírez suenan a pop en estado puro. Good Vibes Never Lies y In The Rain (Happy Sparrow) huelen a The Cowsills y saben a The Mamas And The Papas; y vienen cargadas de colaboraciones. En Good Vibes Never Lies han intervenido David Grahame, Cyntia Grahame y Sara Engel (Cozy Slippers). In The Rain cuenta con un habitual de Ramírez Exposure;el músico norteamericano Ken Stringfellow (The Posies, Big Star, R.E.M…).

Con estas colaboraciones y con la producción de Marc y Víctor (uno desde NJ y el otro desde Valencia), no puede haber nada fuera de lugar. Las mezclas de las canciones también están a cargo de Marc Jonson.

Good Vibes Never Lies de Marc Jonson y Ramírez Exposure

In The Rain (Happy Sparrow) de Marc Jonson y Ramírez Exposure

Versión extendida de In The Rain (Happy Sparrow) de Marc Jonson y Ramírez Exposure.

La Asociación

Cuando Marc Jonson (desde NJ, Estados Unidos) y Víctor Ramírez (desde Valencia, España) se embarcaron en este proyecto, entraron de lleno en una atmósfera en la que la batuta creativa se la pasaban el uno al otro, desde un lado del océano al opuesto. Esta colaboración ha sido costosa pero a la vez productiva y fructífera dando lugar a dos volúmenes titulados ‘Turning On The Century!’, dos volúmenes que contienen canciones pop perfectas de esas que ya muy pocos artistas saben hacer.