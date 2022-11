Canción: Marsella feat. Nebulossa y We Are Not Dj’s – «Histeria de lo nuestro»

Marsella, la banda de pop alternativo afincada en Madrid, publica este 2 de noviembre Histeria de lo nuestro, el segundo single del primer álbum de Marsella, Aquellas pequeñas cosas que nunca se fueron. Esta vez, la producción del single corre a cargo de We Are Not Dj’s para acercar la canción hacia un universo sonoro mucho más pop y ochentero. En la canción participan Nebulossa, banda de synthpop, con la que Marsella aúna fuerzas para llevar la canción a esa maravillosa nostalgia que producen los 80s. En la mezcla cuentan con David Van Bylen, conocido por sus remixes en el mundo alternativo.

Desde su inicio, la banda ha dado mucho que hablar y han contagiado su fiebre rosa. Ahora se encuentran en la fase final de la preparación de su segundo disco de estudio. Sin embargo, mientras lo terminan, han decidido colaborar con productores y bandas amigas para darle un lavado de cara a sus primeros singles, publicando un EP que incluye nombres como Eme Dj, Peredius y bandas del indie como Anora Kito y Alarmantiks.

El camino recorrido por Marsella es corto pero ya están contagiando la fiebre rosa por donde pasan. Si te gusta la música en directo y los festivales, Marsella es tu nueva banda favorita. Hasta le han puesto su nombre a una ciudad…

Próximos conciertos

14 de octubre: Madrid – Primera Fila Fest

19 de noviembre: Santander (+ Sugarcrush)

25 de noviembre: Alicante

3 de diciembre: Murcia (+ Glas)

7 de diciembre: Madrid (+ Glas)

23 de febrero: Burgos

Sobre Marsella

