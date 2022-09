Canción: Maxïmo Park (feat. Du Blonde) – «Merging Into You»

Ya podemos escuchar una nueva canción de Maxïmo Park, Merging Into You, en la que Du Blonde, nombre artístico de Beth Jeans Houghton, contribuye con su voz. La nueva canción es parte del un nuevo single que también incluye la reciente Great Art, que ya pudimos escuchar en marzo.

Tras su álbum más reciente, Nature Always Wins, que se publicó en 2021, la banda está a punto de visitarnos para actuar en el DCode 2022, y antes de esa cita, nos hablan así de su nuevo single: «El sonido de órgano de Merging Into You me recuerda a algunas de nuestras primeras canciones, que terminaron en la cara B de nuestros primeros sencillos».

«La canción es una mirada romántica a los primeros momentos tentativos de una relación, realzada por la brillante voz de Du Blonde. Todos somos fanáticos de la música de Beth y ella agregó una textura diferente a nuestro sonido, junto con el saxofón de Faye MacCalman que lleva la canción hacia su final”, añade el vocalista Paul Smith.

Sobre Maxïmo Park

Maxïmo Park es una banda de rock alternativo inglesa, formada en 2000 en Newcastle upon Tyne. La banda está formada por Paul Smith (voz), Duncan Lloyd (guitarra) y Tom English (batería). La banda ha lanzado seis álbumes de estudio: A Certain Trigger (2005), Our Earthly Pleasures (2007), Quicken The Heart (2009), The National Health (2012), Too Much Information (2014) y Risk to Exist (2017). Los dos primeros álbumes obtuvieron oro en el Reino Unido y su debut fue nominado para el Premio Mercury.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Maxïmo Park

A Certain Trigger (2005)

Our Earthly Pleasures (2007)

Quicken the Heart (2009)

The National Health (2012)

Too Much Information (2014)

Risk to Exist (2017)

Nature Always Wins (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!