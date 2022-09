Canción: Meija – «Pull Me To Pieces»

El artista afincado en Los Ángeles (EEUU) Jamie Sierota, en su proyecto como Meija, presenta el single Pull Me To Pieces. Y anuncia Side A como un nuevo EP que saldrá el 14 de Octubre de la mano de Nettwerk Music Group.

Side A, del que ya hay extraídas dos canciones más (No More Excuses y Not Sure How This Ends), es un EP creado a la antigua usanza. Grabado de forma analógica en su totalidad, y así lo explica Meija en un comunicado.

«Monté una pequeña grabadora de casete en medio de la sala donde tocábamos en directo y simplemente le di al play. Intentaba ver hasta dónde podía llegar sin usar un sintetizador, así que ponía las guitarras a través de extrañas máquinas de cinta o a través de, por ejemplo, loops. Las voces se ponían a través de un amplificador de guitarra. Nunca había hecho algo así. Normalmente no trabajo de esta manera», asegura Jamie.

Prueba de ello es el sencillo que nos presenta, Pull Me To Pieces, como un rock lo-fi asilvestrado. Y un tanto eufórico, es normal cuando estás enamorado. O así explica Sierota la inspiración para Pull Me To Pieces.

«El amor es brutal. Abrirte a alguien es toda una lata de gusanos. Te jode en el buen sentido y a veces en el malo. Oye, la vida es corta, así que más vale dejar que hagan lo peor», comenta Meija.

La canción Pull Me To Pieces viene acompañada de un explícito videoclip, dirigido y editado por Redamo Rosa y grabado por el cámara Ian Herz.

En fin, el amor…

Sobre Jamie Sierota

Empezó su carrera musical a los 15 años en la conocida banda de pop Echosmith, dejándola cuando tenía 20 años, aunque a día de hoy sigue colaborando con sus compañeros de banda.

Después de pasar parte de sus últimos diez años escribiendo y produciendo digitalmente para artistas, como Adam Lambert o Aly & AJ, también para JAWNY o Quinn XCII; crea su proyecto en solitario como Meija.

Meija crea música, o canciones, que fluyen entre el rock y el indie pop paseando entre sintetizadores. Tiende a rebuscar entre los momentos más simples, y que tendemos a ignorar, porque suelen significar mucho más de lo que nos gustaría admitir.

Y así creó su EP debut en 2019, So Long, Kid (Autoeditado) y Premonition, su segundo EP autoeditado. Y dicen que a la tercera va la vencida, para Meija en forma de discográfica. Nettwerk será la encargada de acompañar a Jamie en su tercer EP, Side A, que verá la luz el 14 de Octubre.