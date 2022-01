Canción: Metronomy – «Things Will Be Fine»

Metronomy ha compartido su último sencillo titulado Things Will Be Fine, que también formará parte de su próximo disco, Small World, que se publicará el 18 de febrero a través de Because Music.

Sobre la canción

Título: Things Will Be Fine

Incluida en: Small World

Sobre la canción y su videoclip: Según Joe Mount, para acompañar la canción, que es algo así como un «un himno a la nostalgia adolescente», se han aliado con los directores Juliet Casella y Thibaut Caesar para crear «especie de sesión de terapia de pseudo juego de roles en la que todos volvemos a visitar a nuestro yo adolescente».

Otros singles anteriores: It’s Good To Be Back

Metronomy – Things Will Be Fine