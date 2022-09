Canción: METZ feat. Joe Talbot – «Come On Down»

Ya podemos escuchar Come On Down, la recién estrenada colaboración entre METZ y el vocalista de IDLES, Joe Talbot, al mismo tiempo que se produce el lanzamiento completo de Heaven’s Gate, también de la banda y que anteriormente solo estaba disponible como parte de la banda sonora de Cyberpunk 2077.

Según el vocalista de METZ, Alex Edkins, el tema «se terminó en su mayor parte durante las sesiones de Atlas Vending» y explica que «durante la epidemia, me incliné particularmente por el concepto de cooperación como método para reemplazar el vacío creado por la ausencia de música en vivo. Contacté con amigos de todas partes para obtener ese sentimiento de comunidad que brindan los conciertos. Joe Talbot es un viejo amigo con el que METZ ha compartido escenario muchas, muchas veces, y esta canción fue una forma muy natural y divertida de ponernos al día con él y hacer algo positivo con nuestro tiempo libre”.

Por su parte, Talbot asegura que «METZ ha sido una banda que admiramos desde que llegaron a nuestras vidas y mejoraron las cosas. Nunca olvidaré la primera vez que los vi ni ninguna de las otras veces. Permitirme cantar con ellos es un regalo y espero que les guste. Me encanta y los amo. Larga vida a METZ”.