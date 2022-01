Canción: Miki Ratsula – «Sugarcane (feat. Dana Williams)»

Miki Ratsula lanza un nuevo single, Sugarcane, junto a la compositora angelina, y amiga, Dana Williams. La canción se incluirá en su disco debut que lanzará el 25 de Marzo a través de Nettwerk Records.

Sobre la canción

Artista: Miki Ratsuls feat. Dana Williams

Canción: Sugarcane

¿Qué nos dicen sobre el tema? Según Miki Ratsula, «la canción Sugarcase trata del tipo de amor que es tan agradable y sin esfuerzo, como comerte el postre favorito. No puedes creer que algo tan bueno puedo existir, y no te cansas de él», señala tras comprometerse con su amor de siempre y directora creativa, Hope Reim.

«Irónicamente, esta canción sobre el amor sin esfuerzo fue la más difícil del álbum para mí como productor/a. Acabamos haciendo unas cinco versiones diferentes de ella antes de que finalmente encajara. Me sentí muy agradecidx por tener a Dana Williams, mi amiga y ocasional compañera de composición, en este viaje. Sus voces adicionales eran justo lo que necesitaba Sugarcane«

Género: Pop

Pertenece a … I Owe It To Myself, su álbum debut que se publicará el 25 de Marzo a través del sello Nettwerk Records.

Trabajos anteriores: Su debut de largo será en marzo de este año, pero estx artista no binarix lleva publicando música de forma independiente desde los 16 años, acumulando más de 20 de millones de reproducciones en el proceso. Second, Reeboks, Suffocate ft Lauren Anderson o Walked A Mile In My Room son las hermanas mayores que también formarán parte de este álbum debut.

Escucha Sugarcane aquí debajo o en nuestras listas mensuales.

Miki Ratsula – Sugarcane

Sobre el disco

I Owe It To Myself es una lectura de su propio corazón. Un recuerdo universal de los que se quedan, a veces, en la esquina más oscura del cajón; esa que a veces olvidamos. Utiliza lo que compone, canta y produce para documentar con franqueza su vida. Un anhelo para cualquiera, y en especial para aquellas vidas que complica esta sociedad absurda de cánones y estándares.

En este álbum pop con huellas R&B, gestado al estilo lo-fi, Miki nos descubre desde su salida del armario hasta su cirugía de la parte superior, así como su viaje de salud mental.

«Sólo quiero ser el/la artista que necesitaba cuando crecía» afirma Miki. El resutado, un disco intimísimo nutrido de la salud mental, la pérdida, el amor y todo lo demás, también.

El bajón creativo que le acusó, justo antes de la pandemia, le impedía ver claramente la dirección que tenía que seguir. «Estaba en este espacio realmente extraño antes del Covid. También fue antes de mi cirugía superior y antes de salir del armario como no binarix, así que estaba lidiando con muchas cosas a la vez». Sin embargo, el encierro sanitario provocado por la Covid-19 le iluminó el camino, y afirma que tuvo «un inmenso crecimiento personal, que disparó todo lo demás».

Sobre Miki Ratsula y Dana Williams

«Me educaron en que siempre había que tocar un instrumento y practicar un deporte». Criadx en el sur de California por padres finlandeses, Miki Ratsula creció rodeadx de música. Con el piano y la guitarra, en la música; y el fútbol para el deporte, Miki combinó sus intereses a principios de la escuela secundaria, haciendo música inspirada en la selección femenina de fútbol de Estados Unidos. Cuenta su historia para dar a las personas queer, la representación de que merecen ver más.

«Sólo quiero que la gente sienta que puede ser vulnerable, aunque sea consigo misma. Tuve miedo de darme cuenta de que soy no binarix. Tenía miedo de admitir que quería operarme. Pero una vez que por fin me permití tener esos sentimientos, fue como si me quitara un peso de encima»

Dana Williams es amiga y ocasional compañera de composición de Miki.

Afincada en Los Ángeles (EEUU), Dana tiene la rara habilidad de doblar el tiempo y convertir el malestar en algo imposiblemente encantador. Desde su boca sale un cierto hechizo jazzístico que suele embrujar a sus oyentes. Su primer álbum The Lonely One (Autoproducido, 2014) es testigo de ello, con el premiado single Keep Me Waiting como referente.

Dana Williams ha colaborado con artistas como Freddie Gibbs, Boogie, Rejjie Snow o Aminé y ha lanzado multitud de singles.

