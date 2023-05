Canción: Miles Kane – “Baggio”

El rockero británico Miles Kane está de vuelta con su quinto álbum en solitario, One Man Band, que saldrá a la venta el próximo 4 de agosto. El disco promete ser un derroche de energía y actitud, con canciones inspiradas en sus ídolos musicales y deportivos.

Un homenaje al fútbol italiano

El segundo adelanto del álbum es Baggio, una canción dedicada al legendario futbolista italiano Roberto Baggio, que cautivó a Kane cuando era un niño. El cantante confiesa que Baggio le hizo querer crecer su pelo y obsesionarse con la moda y la cultura italiana. La canción es un tema pegadizo y bailable, con un riff de guitarra que recuerda al sonido mod de los años 60.

Un disco sin adornos

One Man Band es el resultado de un proceso creativo en el que Kane ha querido volver a sus raíces musicales. El cantante ha prescindido de instrumentos como el piano, los violines o los metales, y se ha centrado en el sonido de la guitarra, el bajo y la batería. El disco tiene 11 canciones que reflejan el estado de ánimo de Kane, que se muestra más introspectivo y honesto que nunca.

El primer sencillo del álbum fue Troubled Son, una canción en la que Kane se mira al espejo y reconoce sus defectos, sus miedos y su camino. El cantante dice que es una canción para todos los que tienen problemas en su vida y a veces no saben cómo afrontarlos.

Una gira por el Reino Unido

Para presentar su nuevo trabajo, Miles Kane ha anunciado una serie de conciertos por el Reino Unido para el mes de agosto. El cantante visitará ciudades como Stoke, Sheffield, Norwich, Kingston y Liverpool. Las entradas ya están disponibles en su página web.

Miles Kane es uno de los artistas más versátiles y carismáticos del panorama musical británico. Ha formado parte de bandas como The Rascals, The Last Shadow Puppets y The Jaded Hearts Club, y ha publicado cuatro álbumes en solitario: Colour of the Trap (2011), Don’t Forget Who You Are (2013), Coup de Grace (2018) y Change the Show (2022). Su nuevo disco, One Man Band, promete ser otro éxito en su carrera.

Si quieres saber más sobre Miles Kane, puedes seguirlo en sus redes sociales o visitar su página web, donde encontrarás información sobre su música, su biografía y su tienda online.