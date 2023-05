Canción: Militarie Gun – «Will Logic»

Si te gusta el hardcore punk con actitud y energía, no puedes perderte a Militarie Gun, una banda californiana que está dando mucho que hablar en la escena underground. Su álbum debut Life Under The Gun saldrá a la luz el próximo 23 de junio bajo el amparo de Loma Vista, y promete ser una descarga de adrenalina y rabia.

Un himno de furia y desconfianza

Como muestra de lo que nos espera, la banda ha compartido su nuevo single Will Logic, que se suma a los anteriores Don’t Pick Up The Phone y A New Low. Se trata de una canción breve pero intensa, que combina riffs potentes, batería frenética y voces desgarradas. La letra habla sobre la decepción y la frustración que siente el líder Ian Shelton cuando se da cuenta de que hay personas que intentan manipularlo o sacar provecho de él. En sus propias palabras: “Es pura rabia, es el momento de darse cuenta de que alguien está intentando aprovecharse de ti y decidir que no lo vas a permitir. Hay algo de melancolía y cansancio en ella, aunque en última instancia es un deseo de que el mundo sea confiable”.

Un video sencillo pero efectivo

El video que acompaña al single es una obra del director Will Acuña, quien ha capturado la esencia de la banda con un filtro granulado, dando como resultado es un clip sencillo pero efectivo, que transmite la fuerza y la autenticidad del grupo.

Te invitamos a ver el video de Will Logic a continuación, y a estar atento al lanzamiento de Life Under The Gun, que seguro será uno de los discos más destacados del año para los amantes del hardcore punk.