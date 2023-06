Canción: Miranda Lambert & Leon Bridges – «If You Were Mine»

La aclamada cantante country Miranda Lambert ha sorprendido a sus fans al compartir su nuevo sencillo, que cuenta con la colaboración especial de Leon Bridges, y que lleva por título If You Were Mine.

El regreso triunfal de Miranda Lambert

Después de lanzar su último álbum en 2022 con Palomino, Lambert ha vuelto a la escena musical con esta poderosa colaboración. Además, tuvo la oportunidad de interpretar Carousel, una de las canciones de dicho álbum, en los Academy of Country Music Awards celebrados el pasado mes de mayo.

En un comunicado de prensa, Miranda Lambert expresó su emoción por grabar este dueto con Leon Bridges, quien también es originario de Texas, al igual que ella. Lambert declaró: «He sido una gran admiradora de Leon durante mucho tiempo porque es un artista muy auténtico y me encanta su música. Escribí esta canción junto a Ashley Monroe y Jesse Frasure pensando específicamente en Leon. Como ambos somos de Texas, incluimos algunas referencias texanas en la letra, como el río Frio. Cuando terminamos la canción, se la enviamos a Leon con la esperanza de que quisiera colaborar, y nos alegró mucho que dijera que sí. Realmente he disfrutado conociéndolo y estoy feliz de tenerlo como nuevo amigo».

En palabras de Leon Bridges: «Me sentí honrado de que Miranda me pidiera unirme a ella en este hermoso dueto que escribió. Entrar al estudio en Nashville con ella para cantar esta canción juntos fue mágico. No hay nada mejor que tener a dos texanos compartiendo un micrófono».

Miranda Lambert: una carrera en constante evolución

Miranda Lambert se encuentra actualmente grabando nueva música. La reciente portada de American Songwriter reveló que ha estado escribiendo activamente con sus colaboradores en The Marfa Tapes, Jack Ingram y Jon Randall, entre otros. «Ya tenemos un montón de material para lo que viene», reveló. Además, en abril de 2023 lanzó su libro de cocina titulado Y’all Eat Yet?: Welcome to The Pretty Btchin’ Kitchen*.

Leon Bridges, un artista en continuo ascenso

Leon Bridges, por su parte, lanzó su álbum Gold-Diggers Sound en 2021 y posteriormente se unió a la banda de rock Khruangbin para lanzar un EP colaborativo titulado Texas Moon. Ambos artistas ya habían trabajado juntos en otro EP llamado Texas Sun, lanzado en 2020.