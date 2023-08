Canción: Mitski – «Star» & «Heaven»

Mitski ha compartido dos nuevas canciones de su próximo álbum, The Land Is Inhospitable and So Are We, que prometen ser un éxito rotundo. Star y Heaven fueron grabadas en colaboración con Drew Erickson en los estudios Sunset Sound de Los Ángeles, y ya podemos escucharlas.

Pero eso no es todo, Mitski ofrecerá una serie de conciertos íntimos y acústicos en octubre, bajo el nombre de Amateur Mistake: A Night of Intimate, Acoustic Performance From Mitski Previewing Her New Album. Esta es una oportunidad única para disfrutar de la música de Mitski en un ambiente cercano y personal, y escuchar en vivo las nuevas canciones de su álbum.

La gira comenzará el 7 de octubre en Queens Hall, Edimburgo, Escocia, y continuará por diferentes ciudades de Europa y Reino Unido, como Manchester, Londres, Berlín, Utrecht y París, aunque desafortunadamente no parece que tengamos cita en España por el momento. Aquí te dejamos las fechas completas de su gira:

7 de octubre: Queens Hall, Edimburgo, Escocia

9 de octubre: Albert Hall, Manchester, Inglaterra

11 de octubre: Union Chapel, Londres, Inglaterra

14 de octubre: Babylon, Berlín, Alemania

16 de octubre: Tivoli / Vredenburg, Utrecht, Países Bajos

20 de octubre: Le Trianon, París, Francia

El nuevo álbum de Mitski, The Land Is Inhospitable and So Are We, saldrá a la venta el 15 de septiembre a través de Dead Oceans.