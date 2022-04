Canción: Mogwai – «Boltfor»

El grupo escocés Mogwai lanza su sencillo Boltfor a tan sólo un mes de comenzar su gira por Europa y Reino Unido, y tras haber finalizado su recorrido por Estados Unidos y Canadá. Se trata de una pieza instrumental de 4 minutos en la que se integran teclados y cajas de ritmos. El sencillo es fruto del mismo periodo donde se grabaron las canciones que componen su último disco, As the love continues (2021). Inicialmente fue grabado en Vada Studios – cuenta un comunicado- y más tarde se completó en los estudios Castle of Doom de la banda a finales de marzo de este año.

Boltfor va acompañado de un videoclip “soñador y emotivo para el alma”- tal y como señala uno de sus fans- en el que se suceden partículas luminosas de colores en movimiento que dan forma a un cuerpo que va corriendo por el espacio. El trabajo audiovisual corre al mando del director Sam Wiehl que explicó que: “el vídeo es una metáfora visual del movimiento constante en la vida y el impulso incesante de avanzar como individuos… en la forma de una road movie metafísica»

Puedes escuchar la canción a continuación.

Mogwai – Boltfor

Sobre los últimos proyectos: un álbum y una memoria

As the love continues es el décimo álbum de la banda que suma 25 años en los escenarios desde su primer single Tuner/Lower. Desde entonces la banda de post-rock ha logrado conjugar sonidos más tranquilos y fuertes agregando guitarra, sonidos electrónicos y voz. Con su álbum Happy songs for happy people (2003) llegó al público estadounidense y alcanzó el puesto nº13 en la Billboard Independent Albums Chart, un ranking que clasifica los álbumes de música independiente más vendidos en los Estados Unidos. Su último disco – logró ganar el premio álbum escocés del año (SAY awards) y ser nominados para el Premio Mercury 2021, un evento anual de música que reconoce el mejor álbum de Reino Unido.

Además del estreno de Boltfor, hay más sorpresas. Stuart Braithwaite – guitarrista principal y vocal de la banda- ha compartido más detalles sobre la publicación de sus memorias, Spaceships Over Glasgow: Mogwai and Misspent Youth, que se publicará el próximo 1 de septiembre. Su libro más personal relatará – entre otras cosas- algunos episodios de su vida adolescente, su época de aprendizaje con Nirvana y The Cure y su experiencia en Mogwai. Braithwaite expresó en un comunicado que : “el proceso de escribirlo ha sido todo un desafío, pero realmente lo he disfrutado. Es increíblemente emocionante poder compartirlo con todo el mundo”.

Sobre Mogwai

Los escoceses Mogwai han desarrollado un cautivante estilo de post-rock, predominantemente instrumental y basado más en la creación de texturas y atmósferas que en formatos tradicionales de la canción pop. Sus paisajes sonoros pueden ir de la más sosegada belleza al ruido más brutal. A partir de sus comienzos en Glasgow a mediados de los noventa la banda ha ido evolucionando - a menudo asistida por los productores Dave Fridmann y Tony Doogan - , mutando la agresividad de sus primeros trabajos en serenas exploraciones melódicas. La discografía del grupo comprende numerosos álbumes y EP, así como varias bandas de sonido para cine y televisión, todos de notable factura. Every Country's Sun, el noveno álbum de estudio de Mogwai.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

