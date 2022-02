Canción: Montaigne & David Byrne – «Always Be You»

Cuando una colaboración une a una leyenda y una voz nueva, siempre merece la pena prestar atención. Hoy, David Byrne presta su voz a la nueva canción de la australiana Montaigne, Always Be You, que presentan con un videoclip dirigido por Nick Ward.

Montaigne ha calificado la colaboración con Byrne como un “sueño hecho realidad”, mientras que el mítico líder de Taking Heads recuerda cómo surgió esta oportunidad para ambos. «Jess [Montaigne] me contactó para cantar en una canción o una posible colaboración y, para ser honesto, no había oído hablar de ella. Después de que mi obra actual estuviese en perfecto funcionamiento, me puse a escuchar sus canciones, tanto nuevas como antiguas, y respondí rápidamente que sí. ¿Cómo podía ser que no estuviese al tanto de esta persona? Alguien que, imagino, podría ser etiquetada de vez en cuando como «peculiar», lo cual ha ocurrido a menudo conmigo».

Disfrutemos ya del resultado.

Montaigne & David Byrne – Always Be You