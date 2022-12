Canción: Motörhead – «Bullet In Your Brain»

Tenemos nueva canción de Motörhead. Se trata de Bullet In Your Brain, un tema inédito que fue grabado durante las sesiones para su álbum final, Black Magic, lanzado en 2015.

La reedición expandida de este álbum, titulada Seriously Bad Magic, estará disponible el 24 de febrero de 2023, con los temas inéditos Greedy Bastards y Bullet In Your Brain.

Para acompañar la nueva canción, Motörhead ha lanzado un video oficial con imágenes inéditas de la grabación de Bad Magic en el estudio, en lo que supone una excelente oportunidad para los fans de ver algunos de los momentos que vivieron los músicos mientras grababan este último gran trabajo.

Además de la reedición del álbum, Motörhead ha decidido lanzar una edición especial con una ouija para aquellos fans que quieran tener una charla con Lemmy o con alguien “más allá de este plano mortal”.

Con este nuevo lanzamiento, tenemos una nueva gran oportunidad para presenciar el legado de la banda de una manera completamente única.

Sobre Motörhead

Motörhead fue una banda inglesa de rock que se formó a principios de 1975. Estuvo liderada por el cantante, compositor y bajista Lemmy Kilmister, quien falleció en 2015.

El sonido de Motörhead se caracterizaba por una mezcla de hard rock, heavy metal y punk, lo que les permitió tener una gran influencia en el desarrollo del rock and roll moderno. Sus principales éxitos incluyen temas como Ace of Spades, Overkill, Born to Raise Hell, Bomber y muchos más.

Lemmy Kilmister era una figura icónica del rock, conocido por su estilo de vida duro y su imagen de «rockero» durante los años de la banda. Fue una de las figuras más relevantes de la música rock durante la segunda mitad del siglo XX.

Desafortunadamente, Lemmy falleció en 2015, poco después de la partida de los otros dos miembros de la banda, el baterista Phil «Filthy Animal» Taylor y el guitarrista «Fast» Eddie Clarke. Sin embargo, su legado continúa con canciones como esta nueva Bullet In Your Brain, que ahora nos recuerda la increíble historia de Motörhead.