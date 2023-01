Canción: Mount Eerie – «Huge Fire»

Mount Eerie, el proyecto musical de Phil Elverum, ha lanzado una nueva canción llamada Huge Fire como parte de la recopilación COLORS, con la que la discográfica japonesa 7e.p. Records celebra su 20º aniversario.

Esta nueva colección cuenta con una amplia variedad de artistas, incluyendo a Lou Barlow, Tori Kudo, Mirah, Jason Lytle, Spencer Krug, Julie Doiron, Hisako Tabuchi, Quasi, Little Wings, Karl Blau, Calvin Johnson’s Selector Dub Narcotic, Nikaido Kazumi, Versus, +/-, Tara Jane O’Neil, Tim Kinsella, Nicholas Krgovich y muchos más.



La canción es el primer lanzamiento de Elverum desde su álbum de 2020 Microphones In 2020, un trabajo profundamente personal e introspectivo que exploraba temas como el dolor, la memoria y la condición humana.



Los fans de Mount Eerie y de la música de Elverum no querrán perderse Huge Fire, una emocionante nueva entrega en la discografía del artista. De todos modos, te recomendamos que también escuches la recopilación completa de COLORS para disfrutarde la música de este diverso grupo de artistas.