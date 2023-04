Canción: Mura Masa – «Whenever I Want»

El productor británico Mura Masa, también conocido como Alex Crossan, ha lanzado su nuevo single Whenever I Want, una canción que mezcla influencias del junglism, el jersey club y el breakcore, junto al videoclip de la canción.

Sobre Whenever I Want

Sobre el videoclip: El vídeo de Whenever I Want ha sido dirigido por The Reids y producido por Poppy Ashton, quienes ha capturado la esencia del club con imágenes de gente bailando y disfrutando de la noche.

Sello que lo publica: El single se ha publicado bajo el sello propio del artista, Pond Recordings, que fundó en 2021 para tener más libertad creativa.

¿Cuándo lanzó su último disco? El último álbum de Mura Masa, Demon Time, se publicó el pasado otoño, en octubre de 2022, por lo que este single es el primer lanzamiento del artista desde entonces.