Canción: Muse – «Will Of The People»

Ya está aquí Will Of The People, la nueva canción de Muse con la que nos siguen presentando el álbum que llevará ese mismo título y que se publicará el 26 de agosto próximo.

«Will Of The People es [una] historia ficticia ambientada en un metaverso ficticio en un planeta ficticio gobernado por un estado autoritario ficticio dirigido por un algoritmo ficticio manifestado por un centro de datos ficticio dirigiendo un banco ficticio imprimiendo una moneda ficticia controlando una población ficticia ocupando una ciudad ficticia que contiene un apartamento ficticio donde un hombre ficticio se despertó un día y pensó ‘a la mierda con todo esto'», nos cuenta Matt Bellamy sobre la canción que, por supuesto, viene acompañada por su correspondiente videoclip dirigido por Tom Teller.

Disfrutemos de la nueva canción y preparémonos para corearla a pleno pulmón el próximo 8 de julio en Mad Cool.

Sobre Muse

Compuesta por el guitarrista y cantante Matthew Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, la banda británica Muse fusiona en su música el rock progresivo, la electrónica y las tendencias experimentales de Radiohead. Los tres amigos comenzaron a tocar juntos a los 13 años. En 1997 adoptaron el nombre de Muse y publicaron su primer EP, titulado como la banda. El grupo llamó poderosamente la atención de la crítica y la industria discográfica gracias a su sonido poderoso y sus emocionantes presentaciones en vivo. Tras ser contratados en primera instancia por Maverick Records, la banda se pasó a Warner en 2002, compañía para la que editarían una serie de aclamados álbumes como Black Holes and Revelations, The Resistance y The 2nd Law.

Fuente: Apple Music

Discografía de Muse

Showbiz (1999)

Origin of Symmetry (2001)

Absolution (2003)

Black Holes and Revelations (2006)

The Resistance (2009)

The 2nd Law (2012)

Drones (2015)

Simulation Theory (2018)

Will Of The People (2022)

