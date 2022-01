Canción: Muse – «Won’t Stand Down»

Muse vuelven más duros que nunca y, tras cuatro años de silencio compositivo, ha publicado un nuevo tema original. Se trata de Won’t Stand Down, un tema en el que los británicos se desmelenan y mezclan su pop sintetizado con riffs de guitarra pesados y distorsionados, con derivaciones metal y hardcore.

Sobre la canción

Por el momento la banda no ha dado más información sobre su esperado noveno álbum de estudio, en el que previsiblemente entrará este adelanto. En 2020 se supo que la formación estaba grabando en su pueblo natal. «Me gusta la idea de resetear totalmente y volver a donde somos… me refiero a mudarnos físicamente a nuestra ciudad de origen y volver a como solíamos ser, a la casilla de salida», comentó su líder, Matt Bellamy a NME.

Este sencillo es prueba de esta vuelta a los orígenes, tanto físicamente como creativamente. Y es que Won’t Stand Down suena a un Muse primigenio, alejados de ese The 2nd Law (2012) de sabor funky y acercándose a ese metal alternativo de, por ejemplo, Absolution (2003). Al tema le acompaña un vídeo oficial dirigido por Jared Hogan, protagonizado por un Bellamy desfigurado.

Sobre la canción, el cantante y guitarrista ha dicho que versa sobre la capacidad de «mantenerse en pie ante los matones, sea en el patio del colegio, en el trabajo o donde sea». Y continúa: «Sobre protegerse a uno mismo de la coerción y la manipulación sociopática, y enfrentarse a las adversidades con fuerza, confianza y ataque».

El último trabajo de estudio de Muse se publicó en 2018 bajo el título Simulation Theory. Desde entonces, la formación ha publicado una película temática sobre dicho álbum y una edición especial, Origin of Muse, para celebrar el 20 aniversario de su álbum debut, Showbiz (1999). Además, remezclaron íntegramente su segundo trabajo de estudio, Origin of Symmetry (2001).

Muse – Won’t Stand Down

Sobre Muse

Compuesta por el guitarrista y cantante Matthew Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, la banda británica Muse fusiona en su música el rock progresivo, la electrónica y las tendencias experimentales de Radiohead. Los tres amigos comenzaron a tocar juntos a los 13 años. En 1997 adoptaron el nombre de Muse y publicaron su primer EP, titulado como la banda. El grupo llamó poderosamente la atención de la crítica y la industria discográfica gracias a su sonido poderoso y sus impactantes presentaciones en vivo. La banda alcanzó el estrellato internacional al pasarse a Warner, compañía para la que editarían los aclamados Black Holes and Revelations (2006), The Resistance (2009) y The 2nd Law (2012). Su octavo disco, Simulation Theory, apareció en 2018.

