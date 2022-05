Canción: My Chemical Romance – «The Foundations Of Decay»

My Chemical Romance ha regresado por sorpresa con una nueva canción titulada The Foundations Of Decay, primera que publican desde 2014 con Fake Your Own Death tras su separación oficial un año antes.

Ahora, de cara a la gira europea que están a punto de arrancar, llega este tema lleno de emoción en el que, a lo largo de seis minutos, Gerard Way habla del 11-S, un evento que cambió el mundo pero también tuvo una gran influencia en el origen del propio grupo.

¿Habrá más canciones nuevas y tal vez un cuarto álbum de la banda? Estaremos atentos…

My Chemical Romance – The Foundations Of Decay

Sobre My Chemical Romance

Formada en 2001, My Chemical Romance es de esas bandas que atrapan a la primera. Su estilo desenfadado ha sabido conjugar el rock con los matices y texturas propias del punk pop: melodías que enganchan, frescura en la voz y contundencia en las guitarras. Eso sí, con letras sensibles más cercanas al emo. Ya sus primeros hits sonaron por todo el mundo y fueron el preludio de una carrera de éxito que llevó a la banda a las cotas más elevadas de la fama. Deja que la inconfundible voz de Gerard Way te ilumine.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!