Canción: Nature TV – «Illusions»

La banda de Brighton Nature TV nos sorprende con un nuevo sencillo titulado Illusions, que forma parte de su próximo EP que verá la luz después del verano. El grupo, que está firmado por el sello independiente Heist Or Hit, nos ofrece una canción de guitarra ligera con un toque ochentero y un estilo que ellos mismos definen como “sadboi yacht rock”.

¿De qué trata Illusions?

Según el vocalista Guy Bangham, Illusions es una canción que habla sobre cómo “a veces nada es lo que parece y puede haber una fachada sobre todo”. También nos invita a reflexionar sobre la realidad que nos rodea y nos aconseja que “recuerda trabajar en las cosas que puedes trabajar y no preocuparte por todas las cosas locas”. Un mensaje optimista y motivador que contrasta con el tono melancólico de la canción.

¿Qué más nos espera de Nature TV?

La banda no se queda quieta y ya tiene preparado un EP completo que saldrá después del verano. Aún no se ha revelado el título ni la fecha exacta de lanzamiento, pero podemos esperar más canciones de su estilo único y personal. Además, el grupo tiene previsto hacer una gira por el Reino Unido más adelante, donde podremos verlos en directo y disfrutar de su música. Si te gusta el rock indie con un toque retro y emotivo, no te pierdas a Nature TV y su nuevo sencillo Illusions.