Canción: Nick Mulvey – «A Prayer Of My Own»

Nick Mulvey está de vuelta con su nuevo single A Prayer Of My Own, segundo adelanto del que será su tercer disco, New Mythology, que saldrá publicado el 10 de junio via Fiction Records.

Este álbum supondrá su primer LP desde 2019, cuando publicó Wake Up Now, y cinco años antes, en 2014, su debut First Mind. Sin embargo, recordemos que en 2020 publicó tanto un cortometraje como un EP llamados Begin Again.

En cuanto a la nueva canción, en la que Mulvey pide a los oyentes que piensen más sobre el futuro de nuestro planeta y la sociedad, fue escrita durante la primera ola de la pandemia y grabada en París con el productor Renaud Letang.

Nick Mulvey – A Prayer Of My Own

