Canción: NIÑA COYOTE eta CHICO TORNADO – «Eguzkiari Itxoiten»

Había muchas ganas de tener nuevo material de Niña Coyote eta Chico Tornado. Desde Aiztstar (2019), su tercer álbum ganador de los Premios MIN 2020 a Mejor Disco en Euskera, solo nos había dejado algunas píldoras, con versiones de Stevie Wonder y Cream, pero son muchos los que estaban esperando material nuevo.

El álbum Niña Coyote eta Chico Tornado Vs Don Condor eta Ñora Alacran se publicará el próximo 11 de marzo y, junto a 7 canciones del dúo donostiarra, aparecerán también 7 canciones de sus amigos Don Condor eta Ñora Alacrán, banda de cumbia surf de la que apenas tenemos información. Hoy estrenan un nuevo adelanto de ese álbum titulado Eguzkiari Itxoiten.

Un disco con dos caras bien distintas. Una auténtica batalla de gallos entre las dos formaciones.

Niña Coyote eta Chico Tornado es un power dúo de rock desértico, formado por Ursula Strong (batería) y Koldo Soret (guitarra y voz). Después de recorrerse medio mundo en giras por México, USA, Japón, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Chile, Rusia y España con 250 conciertos a sus espaldas, y tras arrasar en los últimos tiempos en Festivales como Mad Cool, Resurrection Fest, BBK Live, Tsunami Xixo, junto a bandas como Queen of the stone age, Megadeath, Kiss, Bad religion, The prodigy, The Hives, NIN… ahora vuelven a la carretera. Con esta noticia se anuncia ya su nueva gira que pasará por varios continentes.

Sus primeras cuatro paradas son en marzo en Santiago (Capitol), Bilbo (Santana), Barcelona (Apolo) y Madrid (But) con los suecos The Baboon Show.

NIÑA COYOTE eta CHICO TORNADO – Eguzkiari Itxoiten

