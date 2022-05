Canción: Niños Mutantes – «Mensajes»

Niños Mutantes presenta Mensajes, su segundo single del año demostrando que el cuarteto granadino continúa siendo uno de los grupos con mayor vigencia del panorama indie nacional. El postpunk melódico del que hacen gala en su anterior sencillo, la esperanzadora No Has Venido a Sufrir, sufre una metamorfosis en un tono mucho más épico conjugando emoción y reflexión de manera magistral. Una canción que trata sobre cómo nos comunicamos y relacionamos en el mundo en el que vivimos.

Al igual que en su anterior lanzamiento, Mensajes cuenta con la colaboración de Ángel Luján y Alonso Díaz (Napoleón Solo) en la producción. El tema es un puzzle musical plagado de detalles y capas dentro una estructura atípica en el que un riff de guitarra ensambla dos partes bien diferenciadas. Las guitarras mutantes, marca de la casa, y los pianos, armonio y unos acertados arreglos orquestales del propio Alonso Díaz dotan a esta pieza de un carácter sobrecogedor en una clara evolución del sonido de Niños Mutantes. «Es un territorio que nunca habíamos transitado, y que esta canción pedía como vehículo a la épica de lo que trata de contar», comenta la propia banda.

Esta composición es el reflejo de una sociedad cada vez más distópica que vive en una realidad deformada por la sobrecarga de información que nos colapsa como individuos. La gran paradoja sobre la que pivota ‘Mensajes‘ es el sentimiento de soledad que desarrollamos en un mundo en el que precisamente estamos más conectados que nunca a través de redes sociales y dispositivos móviles. Todo esto se representa en una canción bella y cruda a la vez.

«Hablamos del mundo al que hemos llegado en el que no vemos nada real de los demás. No sabemos si detrás de los mensajes hay alguien o algo real. Nadie dice nada de lo que realmente importa. Los mensajes se multiplican y nos saturan. Les prestamos atención unos segundos, y pasamos a otra cosa. A veces los mandan personas, otras veces no. Los mensajes están vacíos, no dicen nada», argumenta Niños Mutantes sobre el leitmotiv de una canción que pone su foco en cómo la mentira se ha generalizado y acaba siendo la regla. «La mentira es el arma y todos nosotros las víctimas», sentencian los granadinos.

Lo que no se puede poner en duda es la emoción, sensibilidad y energía que desprende un tema que tiene las hechuras necesarias para convertirse en un nuevo himno en la gira con la que Niños Mutantes están recorriendo España en estas fechas primaverales. La banda no tiene miedo a transitar por nuevos enclaves sonoros para ellos sin perder la esencia tan personal que les convierte en la referencia que ya son. Y eso es un mensaje que sí permanece.

Niños Mutantes – Mensajes

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!