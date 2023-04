Canción: Noel Gallagher – «Council Skies»

Noel Gallagher sigue adelantando canciones de su próximo trabajo con los High Flying Birds, que saldrá a la venta el 2 de junio. Y es que el ex-líder de Oasis no para de sorprendernos con su nueva etapa musical. Tras lanzar tres singles de adelanto de su próximo álbum, también llamado Council Skies, ahora nos presenta el tema que le da nombre al disco y que promete ser uno de los himnos de esta primavera.

Council Skies es una canción vibrante y optimista, con un estribillo pegadizo y una melodía que recuerda a los mejores momentos de Oasis. El propio Noel ha explicado que se inspiró en el artista de Sheffield Pete McKee, que le hizo reflexionar sobre los cambios que ha sufrido su ciudad natal, Manchester, y la importancia de conservar los recuerdos de su juventud.

Un vídeo grabado en el histórico New Century Hall

El single viene acompañado de un vídeo en el que vemos a Noel y su banda tocando en el histórico New Century Hall de Manchester, un lugar emblemático para la escena musical británica. El vídeo se estrenará hoy a las 18:00 (hora británica) en el canal oficial de YouTube del artista, tras lo que podrás verlo aquí también.

Council Skies es el cuarto adelanto del nuevo disco de Noel Gallagher’s High Flying Birds, que saldrá a la luz el 2 de junio bajo el sello Sour Mash. El álbum contendrá otras canciones como Dead To The World, Easy Now y Pretty Boy, que ya han cosechado buenas críticas entre los fans y la prensa especializada.

Su reacción al álbum creado por inteligencia artificial

Por otro lado, como nota curiosa, Noel Gallagher ha reaccionado recientemente al álbum creado por inteligencia artificial que imita el estilo de Oasis. El álbum fue hecho por la banda británica Breezer, que imaginó cómo sonaría si Oasis se reunieran y lanzaran un nuevo disco en 2023. El álbum incluía canciones originales de Breezer, con la voz del cantante sustituida por una versión generada por IA de la voz de Liam Gallagher.

Noel Gallagher dijo en las redes sociales que le gustó el proyecto y elogió a la banda indie por hacer algo «mejor» que «muchas otras cosas que hay por ahí».