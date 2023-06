Canción: Noel Gallagher’s High Flying Birds – «Open The Door, See What You Find»

Noel Gallagher’s High Flying Birds nos sorprenden con una nueva canción que cuenta con la colaboración de uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock: Johnny Marr. Se trata de Open The Door, See What You Find, el quinto y último sencillo que nos anticipa el próximo álbum del artista, Council Skies, que saldrá a la venta este viernes 2 de junio.

Una canción optimista y retro-inspirada

Open The Door, See What You Find es una canción que destila optimismo y nostalgia, con un sonido que recuerda a las bandas sonoras de las películas de los años 60 y 70. La letra habla sobre aceptar la vida tal como es y ser feliz con lo que se ha sido y lo que se será. Noel Gallagher explica: “Líricamente, la premisa es que, en cierto punto de tu vida te miras en un espejo y ves todo lo que has sido y todo lo que vas a ser. Se trata de estar feliz con eso. Estar feliz con dónde estás en la vida, con quién eres y hacia dónde vas. ¡La vida es buena!”

La canción también tiene un video musical, que captura una estética de caleidoscopio inspirada en los dibujos animados, enfocándose en el tema del crecimiento y el desarrollo plasmado en la letra.

La segunda colaboración con Johnny Marr

Open The Door, See What You Find no es la primera vez que Noel Gallagher y Johnny Marr hacen música juntos. El ex guitarrista de The Smiths ya había participado en el primer sencillo del álbum, Pretty Boy, que se lanzó en octubre del año pasado. Ambos músicos son amigos desde hace mucho tiempo y han compartido escenario en varias ocasiones.

Open The Door, See What You Find es el último adelanto de Council Skies, el cuarto álbum de estudio de Noel Gallagher’s High Flying Birds, que se describe como “la declaración más completa de Noel en solitario hasta la fecha”. El álbum está producido por el propio Gallagher y Paul ‘Strangeboy’ Stacey, y contiene otras canciones como Easy Now, Council Skies y Dead To The World.

Una gira por Norteamérica y el Reino Unido

Para celebrar el lanzamiento de Council Skies, Noel Gallagher y su banda tienen preparados una serie de conciertos en vivo por Norteamérica y el Reino Unido. La gira por Norteamérica contará con el apoyo de la banda de rock alternativo Garbage y tendrá 26 fechas entre junio y julio. La gira por el Reino Unido incluirá varios festivales y una gira por las arenas del país en diciembre, con paradas en Londres, Birmingham, Cardiff, Leeds, Glasgow y Liverpool.