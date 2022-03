Canción: Norah Jones – Spring Can Really Hang You Up The Most

¿Nueva canción de Norah Jones? Sí, y no, ya que en realidad se trata de un tema inédito que lanza con motivo de la reedición Super Deluxe por el 20º aniversario de su disco Come Away With Me. Se trata de Spring Can Really Hang You Up The Most, una sencilla balada de tonos jazz que supone la primera de las nada menos que 22 canciones inéditas de esa época que podremos descubrir con este lanzamiento.

Si quieres hacerte con esta nueva colección, estará disponible a partir del 29 de abril a través de Blue Note.

Norah Jones – Spring Can Really Hang You Up The Most

