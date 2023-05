Canción: Nothing But Thieves – “Overcome”

La banda británica de rock alternativo Nothing But Thieves acaba de lanzar su nuevo single ‘Overcome‘, que forma parte de su próximo álbum ‘Dead Club City‘. La canción es un himno de liberación y cambio que nos anima a dejar atrás lo que nos oprime y buscar nuevos horizontes.

Una canción para huir de la realidad

Según la banda, ‘Overcomes‘ es una canción que siempre les ha parecido «una canción para tirar tus cosas en una bolsa e irte». La letra habla sobre «la lucha interna y la necesidad de cambio» que sienten muchas personas en el mundo actual. La voz de Conor Mason se eleva sobre una base de guitarras y sintetizadores que crean una atmósfera épica y emocionante.

Un álbum conceptual sobre una ciudad ficticia

‘Dead Club City‘ es el cuarto álbum de estudio de Nothing But Thieves, que sigue a su exitoso ‘Moral Panic’ de 2021. El álbum es un concepto que explora diferentes personajes e historias en una ciudad ficticia y distópica donde todo es posible. La banda ha dicho que el álbum es «un viaje por una ciudad donde se puede ser quien se quiera ser».

El álbum se puede reservar ya en diferentes formatos y ediciones, incluyendo una edición limitada en vinilo rojo. Si te gustan las canciones que te hacen sentir vivo y te hacen querer escapar de la rutina, no te pierdas ‘Overcome‘ de Nothing But Thieves, una de las bandas más interesantes del panorama indie actual. Y si quieres saber más sobre su nuevo álbum ‘Dead Club City’, estate atento a CrazyMinds.