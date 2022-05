Nova Twins ha compartido su nuevo single Puzzles, que pertenece al que será su nuevo disco, Supernova, que se publicará el 17 de junio a través de Marshall Records.

Es el tercer single extraído de Supernova, segundo disco de la banda tras Who Are the Girls? de 2020. Anteriormente, hemos podido disfrutar de Antagonist, Cleopatra y K.M.B.

«Inspirándonos en las muchas canciones sexys de R&B que amamos, queríamos hacer una versión rockera y heavy de una canción que nos haga sentir poderosas. Siempre ha estado bien que los hombres vocalicen que les gusta el sexo, entonces, ¿por qué no se pueden aplicar las mismas reglas a nosotros? ¡Somos mujeres, debemos ser libres de explorar lo que nos gusta en nuestra composición! Un tema general de Nova Twins es que siempre tenemos el control”, nos cuentan sobre la canción.

Nova Twins – Puzzles

Tracklist de Nova Twins – Supernova

1. ‘Power (Intro)’

2. ‘Antagonist’

3. ‘Cleopatra’

4. ‘K.M.B.’

5. ‘Fire & Ice’

6. ‘Puzzles’

7. ‘A Dark Place For Somewhere Beautiful’

8. ‘Toolbox’

9. ‘Choose Your Fighter’

10. ‘Enemy’

11. ‘Sleep Paralysis’

Sobre Nova Twins

Nova Twins es un dúo de rock inglés formado en Londres (Inglaterra) en 2014, compuesto por la vocalista/guitarrista Amy Love y la bajista Georgia South. Hasta el momento, han publicado un disco llamado Who Are the Girls? (2020), aunque se segundo trabajo Supernova se publicará el 17 de junio a través de Marshall Records.

Discografía de Nova Twins

Who Are the Girls? (2020)

Supernova (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

