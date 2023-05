Canción: NxWorries (Anderson .Paak y Knxwledge) – “Daydreaming»

NxWorries, el proyecto paralelo de Anderson .Paak y Knxwledge, nos ha regalado una nueva joya musical titulada Daydreaming. Se trata del segundo adelanto de su esperado segundo álbum, del que todavía no tenemos fecha ni título.

Un dúo explosivo

NxWorries nació en 2015 como una colaboración entre dos artistas emergentes del panorama musical estadounidense: Anderson .Paak, cantante y rapero con una voz única y versátil, y Knxwledge, productor y DJ con un talento innato para crear beats originales y envolventes.

El dúo debutó con el EP Link Up & Suede, que contenía seis temas cargados de funk, soul y hip hop. Al año siguiente, lanzaron su primer álbum Yes Lawd!, que les consagró como una de las propuestas más frescas e innovadoras del momento. El disco recibió elogios tanto de la crítica como del público, y contó con la colaboración especial de Kendrick Lamar en el tema What More Can I Say.

Desde entonces, NxWorries se ha mantenido en silencio, mientras sus integrantes se dedicaban a otros proyectos personales. Anderson .Paak ha seguido cosechando éxitos como solista y como parte del dúo Silk Sonic junto a Bruno Mars, mientras que Knxwledge ha seguido produciendo para otros artistas como Earl Sweatshirt, Action Bronson o Joey Bada$$.

Un regreso soñado

Después de cinco años sin publicar nada juntos, NxWorries anunció su regreso el pasado octubre con el single Where I Go, en el que contaron con la participación estelar de H.E.R., una de las voces más destacadas del R&B actual. La canción fue un éxito instantáneo, y dejó a los fans con ganas de más.

Ahora, el dúo ha sacado un nuevo tema llamado Daydreaming, que nos transporta a un mundo onírico lleno de sensualidad y nostalgia. La canción combina el soul clásico con el R&B moderno, creando una atmósfera retro pero actual. En ella, Anderson .Paak nos muestra su faceta más romántica y melódica, mientras canta sobre sus fantasías amorosas con una mujer que le tiene hechizado. Por su parte, Knxwledge nos deleita con una producción lo-fi y chispeante, que juega con los cambios de ritmo y los efectos sonoros. Además, la canción cuenta con unos solos y riffs de guitarra eléctrica al estilo de Prince, que le dan un toque funky y divertido.

Daydreaming es una canción perfecta para escuchar mientras nos dejamos llevar por nuestros pensamientos más íntimos y placenteros. El dúo llevaba tiempo dando pistas sobre ella, ya que la pusieron como avance al final del video de Where I Go y crearon un número de teléfono para que los curiosos pudieran escucharla.

Un futuro prometedor

Daydreaming forma parte del próximo álbum de NxWorries, del que aún no tenemos muchos detalles. Lo único que sabemos es que saldrá bajo el sello Stones Throw Records, el mismo que editó su primer disco.

Lo que está claro es que el dúo tiene mucho talento y química entre ellos, y que saben cómo crear canciones originales e irresistibles. Estamos deseando escuchar más material nuevo de ellos, y esperamos que no tarden mucho en revelarnos más información sobre su nuevo trabajo.

Mientras tanto, podemos disfrutar de sus dos singles, que ya están disponibles en todas las plataformas digitales. Si quieres escuchar más música de NxWorries, te recomendamos que le eches un vistazo a su álbum Yes Lawd!, que es una auténtica maravilla.

Y tú, ¿qué opinas de Daydreaming? ¿Te gusta el estilo de NxWorries? ¿Tienes ganas de escuchar su nuevo álbum? Déjanos tus comentarios y comparte este artículo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!