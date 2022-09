Canción: Ojete Calor – «Extremismo Mal»

Ojete Calor acaba de estrenar su nueva canción Extremismo Mal, con la que encaran la recta final hacia el 12 de noviembre, cuando en el WiZink Center presentarán XTRMLY LIVE!, su mayor concierto hasta la fecha, toda una celebración de subnopop, mítico antes de celebrarse.

Canción: Extremismo Mal

Artista: Ojete Calor

Sobre la canción: «De todos los tipos de personas que hay en el mundo, los que más nos gustan son los que dicen “yo, ni machista ni feminista”», comentan Ojete Calor. «Establecer como polos opuestos conceptos que no lo son y tratar de defender algo intermedio, algo “no tan radical”, es un arte que no se debe perder». Cuando equiparas un movimiento que busca la igualdad con una actitud reaccionaria del pleistoceno, ante ti se abre una puerta a la demagogia demasiado atractiva como para no cruzarla, así que ahí han ido de cabeza: «Ni homofobia ni homosexualidad, un punto medio que no moleste: que hagan lo que quieran, pero en su casa».

Musicalmente, exploran terrenos nuevos con una oda al ‘spaguetti western’, a Morricone y al ‘Sancho-Quijote’ de Botones. Pero, siguiendo su lógica, no han querido radicalizarse y siguen apostando por Moroder y el space disco.

Fechas en directo: El 12 de noviembre, en el WiZink Center, presentan XTRMLY LIVE!, su mayor concierto hasta la fecha. Últimas entradas a la venta aquí.

