Canción: Olaya – «Terca»

Hace unos días, la cantante valenciana Olaya lanzó Terca, el segundo single de su Mixtape Solitud. Ahora anuncia un espectacular videoclip, el cuál aportará valor a esta Mixtape, que lanzará el 8 de febrero.

Sobre la canción

Artista: Olaya

Canción: Terca

¿Qué nos dicen sobre el tema? La autora, Olaya, nos describe lo que siente por Terca: «Me encanta esta canción, me da mucho power, me hace sentir fuerte aunque esté sacada de momentos donde pensé no poder más. Qué giro da, ponerle música a los problemas, es un drill curativo»

Género: Rap/Trap

Productor: Krabs beats. También el creador de la base musical de sus temas.

Pertenece a … Su Mixtape Solitud. Una serie de dos capítulos en los que Olaya da rienda suelta a sus pensamientos y sensaciones, y escribe sobre momentos y situaciones difíciles en su vida.

Videoclip: Saldrá el 8 de febrero. El clip ha sido filmado por Anbifilms y ha contado con la colaboración de la filóloga Lourdes Ruiz, amiga personal, que se ha encargado de elegir el atrezzo y de parte de la edición del film.

Trabajos anteriores: Tiene varios singles en el mercado, Secreto es uno de ellos a destacar. Pero su trabajo más reciente es Perdía, el capítulo 1 de esta Mixtape.

Escucha Terca de Olaya, en directo en À Punt Radio, aquí debajo o en nuestras listas mensuales.

